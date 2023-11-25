Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник во время выступления в эфире программы телеканала « Соловьев Live » поставил под сомнение достоверность информации, которую огласил украинский политик Давид Арахамия.

Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу сообщил, что после переговоров в Стамбуле Украина была готова заключить мирные соглашения с Россией. Тогда к президенту Владимиру Зеленскому приехал британский политик Борис Джонсон. Он призвал украинского лидера не подписывать никаких документов и продолжать военные действия.

Посол Родион Мирошник уверен, что Арахамия всегда занимал проамериканскую позицию. Теперь политик пытается снять ответственность за происходящее на Украине с США и переложить ее на Британию. В момент, когда в США начинается подготовка к президентским выборам, особенно важно напоминать всему миру, что как раз американские политики стремились урегулировать ситуацию на Украине.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», действительно ли был шанс завершить СВО в 2022 году после российско-украинских переговоров в Стамбуле.