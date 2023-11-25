Лидер украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в марте 2022 года Россия и Украина могли бы заключить мирное соглашение. Однако прибывший в Киев Борис Джонсон, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, посоветовал Зеленскому не делать этого.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал нам, возможно ли было избежать продолжения СВО и гибели множества человек.

«Зеленский и Джонсон, несомненно, виновны в происходящем. Но не только они. Валериан Калинка, польский политик и историк, в 1864 году заявил, что русских на территориях, подконтрольных его государству, не удалось превратить в поляков. Поэтому нужно добиться, чтобы они хотя бы перестали быть русскими. С тех самых пор развивается концепция отдельной от России Украины», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже достаточно давно, добавил депутат, сформировались так называемые «профессиональные украинцы» — люди, извлекающие выгоду из разделения одной страны и одного народа на разные государства и группы.

«Конечно, Джонсон приезжал и давал инструкции, но его слова попали на хорошо подготовленную почву. И без британского политика среди «профессиональных украинцев» хватало тех, кто стремился к продолжению кровопролития. Например, Игорь Коломойский после госпереворота в 2014 году открыто предлагал награду за «москальские головы». Этому есть причина», — заверил парламентарий.

Еще когда Украина отделилась от СССР, объяснил он, «Приватбанк», принадлежащий Коломойскому, быстро наладил систему перевода денег между Россией и своей страной. Поскольку такие операции проводила только одна организация, она неплохо зарабатывала, пока отношения Киева и Москвы не наладились. Тогда аналогичные права получили и другие банки, а в интересах Коломойского было не допустить этого. Ему нужно было поддерживать напряженные отношения между странами.

«Зеленский раскрутился благодаря Коломойскому, распробовал власть и начал делать все, зависящее от него, чтобы не расставаться с нею. А среди украинских элит, как я уже говорил, хватает тех, кому конфликт выгоден. Соответственно, Зеленский понял, что оставаться во власти может только в том случае, если будет противостоять России. Поэтому он принимал решение не только под влиянием Джонсона, но и исходя из своих стремлений», — заключил Вассерман.

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