Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает реакцию ООН на видео с нацисткой символикой, изображенной на предметах одежды украинских военных, недостаточной, сообщило KP.RU.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация выступает против демонстрации любой нацисткой символики. Посол Родион Мирошник отметил, что ООН не сделало официального заявления. Фархан Хак лишь отвечал на вопросы журналистов, в рамках которых была затронута тема обнародованного в сети видео.

Посол также считает, что комментарий официального представителя генсека ООН не несет никакой конкретики. В последнее время членами организации стали преимущественно те лидеры, которые следуют западным ценностям.

«Мы бьемся за реформирование ООН… Мы настаиваем на том, чтобы работоспособность всемирной организации была восстановлена. ООН должна перестать быть хромой или вот такой с избирательным зрением», — заявил посол.

Видео, которое вызвало резонанс, записали военные ВСУ в Курской области. Они остановили пенсионера, выкрикивали лозунги на немецком языке и глумились над россиянином.

Ранее сообщалось, что пенсионер, над которым издевались украинские военные, пропал.