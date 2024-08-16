В Курской области ищут пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что поиски пенсионера, пропавшего после встречи с украинскими боевиками, продолжаются. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, определить местоположение мужчины пока нельзя, так как он до сих пор не вышел на связь. Над этим работают специалисты.

«Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что», — сказал Богачев.

Он отметил, что видео было снято в пригороде Суджи, в Заолешенке. По словам главы района, к поискам подключены волонтеры.

По словам дочери пропавшего мужчины, на связь с ним не получается выйти с 7 августа. Она подчеркнула, что обратилась во все структуры с просьбой о помощи в поисках отца.

Ранее в соцсетях начали распространять видеоролик, на котором солдаты ВСУ издеваются над мирным жителем Курской области. На видео боевики в касках с символикой СС с немецким акцентом оскорбляют пенсионера.

Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду за поимку боевиков, которые издевались над пенсионером. В мессенджере он написал, что поймавшие бандеровцев получат 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что учебный год в Курской области может начаться в дистанционном формате.