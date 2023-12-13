Посол РФ предостерег Швейцарию от отправки оружия Украине

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин рассказал корреспонденту РИА Новости , как решение Швейцарии об отправке оружия на территорию Украины может негативно отразиться на ее экономике и кардинально изменить положение на геополитической арене.

Посол РФ в Швейцарии отметил, что на данный момент многие страны мира воспринимают Швейцарию как надежного партнера и честного брокера. В банках страны хранится много денежных средств представителей из разных стран мира. Прямая поставка оружия ослабит положение Швейцарии.

«Конфедерация утратит своё особое геоэкономическое положение, столкнется с серьезным ударом по своему финансовому сектору из-за оттока средств, но при этом по-прежнему будет находиться за пределами евроатлантических структур. Это заведомо проигрышный для Берна путь», - рассказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин

Россия обращает внимание на то, что Швейцария согласилась вводить против нее санкции. Власть одобрила уже 11 ограничительных пакетов. Правительство не скрывает, что занимает проукраинскую позицию. Но данные факты - это лишь косвенные аспекты. Прямые поставки оружия могут негативно влиять на статус нейтралитета Конфедерации.

«В Берне пытаются найти некие лазейки, которые позволят "сохранить лицо" в вопросе реэкспорта», - высказал мнение посол РФ в Швейцарии

В ноябре Швейцария продала Германии танки Leopard 2A4 в количестве 25 единиц, запретив их дальнейшую отправку на территорию Украины. Секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш рассказал агентству РИА Новости, что Швейцария получила письменное уведомление от Германии, что танки не окажутся у киевского режима.

Ранее стало известно о блокировки российских активов правительством Швейцарии.