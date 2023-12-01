Швейцария замораживает российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов

Швейцарские власти продолжают блокировать российские активы в стране, и согласно последним данным, сумма замороженных средств достигла внушительных 8,8 миллиарда долларов с февраля 2022 года.

Такие цифры были озвучены представителем Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабианом Майенфишем. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно последним оценкам, Швейцария заблокировала финансовые активы в размере 7,7 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно примерно 8,8 миллиарда долларов США. Следует отметить, что замороженные средства включают в себя частные российские активы, а также значительную сумму от Центрального банка России, которая остается неизменной и составляет около 8,45 миллиарда долларов.

Эта мера со стороны Швейцарии приобретает особую важность в контексте международных отношений и санкций, принятых в ответ на события, произошедшие после февраля 2022 года. Заморозка российских активов свидетельствует о продолжающемся давлении со стороны западных стран в рамках политического противодействия и борьбы с Россией.