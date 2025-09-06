Посол РФ Томихин допустил запуск карт «Мир» на территории Таиланда

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин на полях Восточного экономического форума в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что карты «Мир» со временем начнут работать на территории Таиланда.

Посол рассказал, что Россия и Таиланд договорились о старте работы карт на территории курортной страны еще до начала пандемии. Тогда специалисты провели тестовый платеж, с которым не возникло никаких сложностей. К запуску все было готово. Однако пандемия снизила поток российских туристов в Таиланд. Было принято решение отложить запуск карт. После снятия ограничений произошли геополитические изменения, которые также спровоцировали некоторые сложности.

По словам посла, переговоры о запуске карт ведутся. Россия понимает опасения правительства Таиланда, однако видит ряд преимуществ: выгодность работы карт, удобство для отдыхающих. Томихин уверен, что со временем РФ и Таиланд найдут какой-то способ сотрудничества. Если карты не запустят, введут другие механизмы работы.

«Я надеюсь, что найдется больше смекалки и смелости у соответствующих регуляторов, которые договорятся и все-таки создадут более благоприятные условия для наших туристов и для таиландских туристов», — рассказал посол.

Посол рассказал, что региональные объединения в рамках БРИКС, ШОС и АСЕАН обсуждают вопрос расширения использования национальных валют. Решение о работе карт в Таиланде может принять только правительство королевства.

