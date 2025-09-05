В ГУРБ Подмосковья рассказали, как мошенники крадут деньги через NFC

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали жителям, как мошенники крадут деньги через NFC — технологию, позволяющую обмениваться данными между двумя устройствами на близком расстоянии без подключения к интернету.

Так, злоумышленники звонят под видом сотрудников банка или полиции. Они убеждают жертву в том, что ее аккаунт на Госуслугах был взломан и якобы фиксируются незаконные транзакции. Чтобы «защитить» деньги, необходимо установить на телефон специальное приложение.

После установки приложения аферисты просят приложить к устройству банковскую карту и ввести PIN-код. Таким образом установленное приложение считывает данные карты через NFC и передает их мошенникам. После этого злоумышленники могут просто приложить свое устройству к банкомату и снять деньги со счета жертвы.

Во второй схеме аферисты запугивают жертву информацией о взломе счетов и предлагают установить программу, которая в действительности дает им доступ к телефону. После этого жертву заставляют снять все наличные и внести их через банкомат на «безопасный счет», приложив свой телефон. В результате установленная программа имитирует чужую банковскую карту, а продиктованный мошенниками «код подтверждения» — это ПИН-код от карты дропа. Таким образом жертва сама вносит наличные на счета аферистов.

Жителей призвали не устанавливать приложения из непроверенных источников или по ссылкам от незнакомцев. Свой PIN-код следует держать в секрете и не вводить его в ненадежных приложениях. Также рекомендуется ограничить использование NFC и установить на телефон антивирус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы Госсовета для развития цифровой зрелости страны.