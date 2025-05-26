Морская коллегия выработала решения по ответным мерам Западу в сфере свободы судоходства в Балтийском море. Все эти предложения были одобрены российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента Николай Патрушев, его слова привел ТАСС.

Помощник главы государства заявил, что стремление стран НАТО ограничить свободу судоходства в Балтийском море приводят к инцидентам вплоть до актов пиратства. Так, Эстония попыталась задержать судно, перевозившее российский груз. В связи с этим Морская коллегия России подготовила ряд ответных мер.

«Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации», — указал Патрушев.

Он добавил, что Военно-морской флот России стремится обеспечить безопасность судоходства, он также укрепляет свои позиции и пресекает возможные провокации со стороны недружественно настроенных государств.

Ранее Патрушев высказался о настроениях в Одессе. По его мнению, основная часть населения этого города не поддерживает киевский режим. Он подчеркнул, что Россия уважает право народов на самоопределение, что подтверждается опытом присоединения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.