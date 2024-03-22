Посол в Токио: отношения РФ и Японии прошли точку невозврата

Назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев рассказал РИА Новости , что отношения между Россией и Японией находятся на самом низком уровне после Второй мировой войны.

Нынешнее японское правительство умышленно создает условия, чтобы отношения между странами ухудшались. Во-первых, в последнее десятилетие было достигнуто ряд соглашений между РФ и Японией, которые теперь не выполняются по инициативе Токио. Во-вторых, Япония ввела санкции против РФ. Правительство считает, что они результативные. Позиция РФ по данному поводу противоположная. В-третьих, японским бизнесменам препятствуют в желании сотрудничать с российскими партнерами.

«Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу», — в интервью РИА Новости рассказал назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

Авторитетные политики Японии и России смогли создать надежный фундамент, на котором уже строились отношения. Посол отметил, что теперь эта опора разрушена полностью. Отношения находятся в стадии глубокой заморозки.

«Нужно сказать, что отношениям нанесен такой ущерб, от которого даже при какой-то эвентуальной стабилизации они полностью оправиться не смогут. Это мое видение нынешней ситуации. Это точка невозврата», — подчеркнул глава дипломатической миссии.

Посол отметил, что Россия всегда заинтересована в хороших отношениях с соседними странами. Дипломат признал, что найти точки соприкосновения с Японией в настоящий момент нелегко.

Отношения между странами изменились после начала СВО. Япония поддержала Украину и ввела в знак протеста действия РФ санкции.

Ранее мы сообщали, что генеральный инспектор бундесвера Гройер назвал невозможной заморозку украинского конфликта.