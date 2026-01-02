Пост, тренировка и вызов на бой: что рассказал о себе глава Чечни в ответ на сообщения о госпитализации

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале на фоне информации о госпитализации главы республики в Москве опубликовал видео с Рамзаном Кадыровым, сообщило РИА Новости.

Министр Чечни высказал мнение, что информация о госпитализации в Москве Рамзана Кадырова и его критическом состоянии, — это «вбросы сатанистов*». Ахмед Дудаев во время записи видео предложил главе республике лично рассказать о своем самочувствии.

Рамзан Кадыров высказал мнение, что нормальные люди понимают, что происходит. Он считает, что противник использует искусственный интеллект, чтобы ввести общественность в заблуждение. Люди, которые так поступают, получают материальное вознаграждение.

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты* и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни», — отметил Рамзан Кадыров.

Кадыров также отметил, что в данный момент соблюдает религиозный пост — уразу, но это не мешает его планам на физическую активность. Глава субъекта заявил о готовности принять вызов в любой дисциплине: будь то силовые упражнения, единоборства или бокс. После записи видео Кадыров собирался посетить тренировку.

Ранее сообщалось, что сыну Кадырова вручили медаль памяти первого президента Чечни.

* Запрещенная в России экстремистская организация.