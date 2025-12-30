Сыну Кадырова вручили медаль памяти первого президента Чечни

О награждении сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Он охарактеризовал Адама как энергичного и эффективного руководителя.

Награда была вручена 18-летнему политику за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины.

Это не первая регалия в послужном списке Адама Кадырова. Ранее он уже был удостоен медали «Защитника Чеченской Республики», а также ордена имени Ахмата Кадырова, который является высшей государственной наградой Чечни. Кроме того, за его плечами звание Героя Чеченской Республики и ряд других почетных знаков отличия.

Ранее глава Чечни Адам Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приведение его семьи в пример на прямой линии.