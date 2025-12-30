Сыну Кадырова вручили медаль памяти первого президента Чечни
Адам Кадыров получил новую награду — медаль «памяти Ахмата Кадырова»
Коллекция государственных наград Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, вновь пополнилась. Молодому политику, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики, вручили медаль «памяти Ахмата Кадырова, первого президента Чечни».
О награждении сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Он охарактеризовал Адама как энергичного и эффективного руководителя.
Награда была вручена 18-летнему политику за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины.
Это не первая регалия в послужном списке Адама Кадырова. Ранее он уже был удостоен медали «Защитника Чеченской Республики», а также ордена имени Ахмата Кадырова, который является высшей государственной наградой Чечни. Кроме того, за его плечами звание Героя Чеченской Республики и ряд других почетных знаков отличия.
Ранее глава Чечни Адам Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приведение его семьи в пример на прямой линии.