Известный российский актер Евгений Стеблов попал в больницу

Сыгравший в фильмах «Ку! Кин‑дза‑дза», «Я шагаю по Москве» и «По семейным обстоятельствам» актер Евгений Стеблов попал в больницу, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, 80-летний народный артист РФ почувствовал острую боль. Врачи заподозрили ущемление паховой грыжи. Такое состояние считается опасным, так как может нарушить кровоток в органах и часто требует срочного хирургического вмешательства.

После обследования медики диагностировали правостороннюю паховую грыжу. Однако в случае Стеблова обошлось без операции: врачам удалось справиться с осложнением другими методами. Артист провел несколько дней под наблюдением специалистов. Его состояние оценивали как стабильное, и в итоге его выписали. Сейчас актер чувствует себя хорошо и уже вернулся домой. Угрозы здоровью больше нет.

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