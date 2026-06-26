160 на 160: Россия и Украина произвели крупный обмен пленными

Россия и Украина провели масштабный обмен военнопленными — по формуле «160 на 160» стороны одновременно отпустили 320 человек. Об этом официально заявили в Минобороны РФ, подчеркнув, что это один из крупнейших обменов за последнее время. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российские военнослужащие уже доставлены на территорию Белоруссии, где с ними работают представители уполномоченного по правам человека при президенте РФ Яны Лантратовой.

По данным военного ведомства, все возвращенные россияне проходят необходимые медицинские и психологические процедуры, а также дают показания для проверки условий содержания в украинском плену. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова лично встречает бойцов и координирует их реабилитацию. Наши военные, пережившие долгие месяцы в неволе, наконец-то вернулись домой.

Ранее Лукашенко пригрозил Украине изменением качества войны.