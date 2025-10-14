Поставки льготного угля населению обсудил губернатор Середюк

Губернатор Илья Середюк провел совещание по обеспеченности углем жителей Кузбасса. Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации главы региона, в Кемеровской области активно реализуется программа по обеспечению населения льготным углем на отопительный сезон. Согласно данным пресс-службы администрации региона, угольные компании уже обеспечили значительные запасы топлива — на склады завезли 405 тысяч тонн сортового угля. Этот вид топлива прошел специальную обработку и калибровку, что делает его более удобным для использования в бытовых котельных. Жители региона уже забрали 313 тысяч тонн из общего подготовленного объема.

«Министру угольной промышленности Андрею Брижаку поручил следить за качеством угля. При появлении жалоб — оперативно разбираться», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Параллельно в Кузбассе продолжается традиционная благотворительная акция, инициированная предприятиями угольной отрасли. В рамках этой инициативы бесплатное твердое топливо предоставляется пенсионерам, малоимущим семьям, воспитывающим детей, а также семьям участников специальной военной операции. По планам на 2025 год, общий объем безвозмездных поставок для этих категорий граждан должен превысить 67,2 тысячи тонн. На текущий момент план выполнен более чем на 90%, поскольку конечным получателям уже доставлено 60,7 тысячи тонн топлива.

