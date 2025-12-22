Постоять на гвоздях за 800 руб.: журналистка выяснила, что скрывается за дверями кемеровского арт‑пространства

В Кемерове функционирует арт-пространство, где ночью проходят необычные вечеринки. Свиные головы, «трупы» невест и люди в противогазах не удивляют посетителей шумных мероприятий, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания проверила, что происходит там днем.

Корреспондент рассказала, что в заведении можно выпить кофе. Чашка латте обошлась в 180 руб. В Сети встречаются негативные отзывы о туалетах в здании. Выяснилось, что некоторые унитазы, действительно, требуют замены. Администрация решает проблему.

«Корреспондент Сибдепо лично проверила происходящее внутри и нашла другое — люксовые санузлы размером с детскую».

На территории центра функционируют кабинеты маникюра, зоны бровистов и салоны красоты. Кроме того, можно найти большое количество магазинов одежды и элитной косметики. В арт-пространстве можно заниматься спортом. Семидневный мастер-класс по танцу на шесте или же пол-дэнс обойдется в более чем 7 тыс. руб.

«Целый зал посвящен спорту на батутах. Выглядит, как развлечение для детей и блогеров, а по факту часовой марафон с ощущением, что вот-вот и выплюнешь легкие. Минус 1 тыс. руб. и плюс уважение к людям, которые улыбаются во время этого ада. Испробовано на себе», — прокомментировала журналист Сибдепо.

В арт-пространстве предложены и экстремальные развлечения. За 800 руб. можно оценить свои силы и постоять на гвоздях, что и сделала корреспондент Сибдепо. После пройденного испытания посетителей угощают вкусным чаем и отвлекают гаданием. На территории также организованы тематические фотозоны, где можно на память сделать снимок с оленями и другими новогодними атрибутами.

