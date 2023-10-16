Постпред Палестины считает недопустимым введение санкций ЕС против жителей Газы

Постоянный представитель Палестины при ЕС Абд ар-Рахим аль-Фарра рассказал в интервью агентству « РИА Новости », какой реакции Палестина ожидает от Евросоюза в условиях конфликта сектора Газы с Израилем.

«Мы стремимся к остановке этой войны, этой агрессии и этих убийств гражданских лиц в Газе, в том числе детей и женщин. Как можно принять факт, что за эти семь-восемь дней было убито более 705 детей, 476 женщин, - это страшные, пугающие цифры для европейцев и любого, кто привержен принципам прав человека», - отметил постпред Палестины

Спикер отметил, что Евросоюз должен призывать Израиль отказаться от требования принудительного переселения жителей Газы. Также необходимо в экстренном порядке решить гуманитарный вопрос: в секторе жители испытывают проблемы из-за нехватки воды, лекарств и продовольствия.

«ЕС должен использовать все свои полномочия, свои отношения с Израилем, чтобы были остановлены убийства гражданского населения Газы», - рассказал РИА Новости постоянный представитель Палестины при ЕС Абд ар-Рахим аль-Фарра

Палестина сделала все возможное, чтобы убедить Евросоюз, что невозможно наказывать всех жителей Газы. Если сейчас не остановить военные действия, то они могут лишь стать еще более масштабными. Это затронет все мировое сообщество.

Постоянный представитель Палестины при ЕС также выступает против санкций, которые ЕС были намерены ввести против мирных жителей.

Ранее стало известно, что в понедельник, 16 октября, президент РФ в телефонном режиме провел переговоры с лидерами восточных стран, главной темой которых стала ситуация в секторе Газа.