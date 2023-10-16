Президент РФ провел переговоры с лидерами восточных стран: обсудили ситуацию в Газе

В понедельник, 16 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами восточных стран, сообщается на правительственном сайте лидера.

«Со своей стороны Владимир Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате вооруженной конфронтации и готовы оказать гуманитарную помощь», - указано на сайте президента

Владимир Путин обсудил ситуацию в Газе с президентами Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдельфаттахом Сиси. В первую очередь беспокойство вызывает гуманитарная сторона проблемы: отсутствие медикаментов и продуктов питания, товаров жизненно важной необходимости. Для оказания помощи мирным жителям необходимо достичь соглашения об открытии гуманитарного коридора и временного объявления перемирия.

Относительно проблем на политической арене возникает обеспокоенность, что война может выйти на региональный уровень.

Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. Кремль готов участвовать в переговорах и обсуждать проблему с участниками конфликта.

«Именно на это направлен внесенный Россией в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия, который носит сбалансированный и неполитизированный характер.», - сообщается на сайте президента

Участники телефонных переговоров пришли к мнению, что в процессе ближневосточного урегулирования был длительный застой. Важно возобновить решение проблем дипломатическим путем. В сою очередь президент Египта сообщил, что готов оказать помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.

Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за уважительное отношение к местным жителям Газы, а также выразил соболезнования из-за гибели россиян в секторе.