Постпред при ООН Гилад Эрдан рассказал против кого воюет Израиль

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан на заседании десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН четко обозначил позицию Израиль: страна не воюет с Палестиной. Спецоперация направлена исключительно против действия ХАМАСа, пишет агентство ТАСС .

«Это не война с палестинцами. Израиль ведет войну с геноцидальной джихадисткой террористической организацией ХАМАС», - отметил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан

У Израиля нет намерений уничтожать мирное население Палестины. Все, что имеет стратегическое значение для Израиля, - это уничтожение представителей ХАМАСа. В связи с этим мировое сообщество не должно вступать в данный конфликт. Арабо-израильский конфликт, как и палестинские конфликты, не стали причиной для того, чтобы Израиль атаковал сектор Газа.

Спикер высказал мнение, что представители ХАМАСа - это нацисты, которых не волнует мир и конкретно мирные жители Палестины. Они не намерены идти ни на какой диалог. Единственная цель ХАМАС - это убить каждого еврея, уничтожить Израиль. События 7 октября спикер назвал «резьней».

7 октября ХАМАС пересек границу Израиля. Представители группировки брали в заложники мирных жителей. Двух гражданок США отпустили. Известно, что некоторые люди погибли. Оставшиеся заложники так и находятся у ХАМАС. Группировка предлагала обменять их на топливо, но израильские власти не пошли на подобную сделку. В МИД РФ сообщили, что член политбюро движения ХАМАС Абу Марзук прибыл сегодня, 26 октября, в Москву. Стороны обсудили способы для реализации освобождения заложников.

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