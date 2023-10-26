МИД РФ рассказал о переговорах с ХАМАС по поводу освобождения заложников

В российском МИД рассказали, как прошли переговоры с движением ХАМАХ по поводу освобождения пленников. Об этом сообщает РИА Новости .

В Москву прибыл член политбюро движения ХАМАС Абу Марзук, с которым представитель МИД провел переговоры по поводу оперативного освобождения всех заложников из других государств, сейчас пребывающих на территории сектора Газа. Также на переговорах речь пошла об эвакуации граждан России и других стран с территории Палестины.

В МИД подчеркнули, что Россия придерживается прежней позиции по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Россия поддерживает создание самостоятельного палестинского государства, существующего в мирных отношениях с Израилем.

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