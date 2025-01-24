Постпреды ЕС обсудили продление санкций против РФ

В пятницу, 24 января, состоялось заседание с участием постоянных представителей стран-членов Евросоюза, во время которого участники мероприятия обсудили вопрос санкций против РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Совете Евросоюза.

По данным агентства, участники мероприятия одобрили решение о продлении экономических санкций против России. По данному вопросу состоялось техническое голосование. Вопрос рассмотрели без предварительного обсуждения.

Источник сообщил агентству, что в понедельник, 27 января, состоится заседание Совета министров иностранных дел. На мероприятии участники обязаны утвердить принятое решение относительно санкций без предварительной дискуссии. Согласно правилам, министры вправе проигнорировать данную рекомендацию и инициировать обсуждение этого решения перед утверждением.

Высокопоставленный европейский источник сообщил, что в ЕС надеются на продление санкций.

«В настоящее время это обсуждается в различных комитетах ЕС, мы рассчитываем на позитивный результат этих дискуссий в понедельник», — отметил источник.

По данным источника, продление санкций против России станет началом работы над согласованием 16-го пакета. В Брюсселе намерены подготовить перечень объектов до 24 февраля. Официальный представитель ЕС Стефан Кеермакер на брифинге в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия не намерена комментировать свои шаги на случай отмены санкций.

«Мы это не комментируем, так как санкции принимаются Советом ЕС единогласным голосованием», — сказал он.

Отметим, что действующие в настоящее время санкции имеют силу до 31 января. В случае их продления ограничения будут актуальными до 31 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте приняли резолюцию о санкциях в отношении СМИ из России.