Европейский парламент 23 января большинством голосов утвердил новую антироссийскую резолюцию, в которой призвал Евросоюз ввести новые санкции против российских СМИ, якобы замешенных в «дезинформации» и поддержке СВО. Об этом сообщило РИА Новости.

За документ проголосовали 480 депутатов, против высказались 58, а 48 не заняли ни одну из сторон. Помимо призыва расширить действующие санкции, там попытались увязать высказывание основателя Meta* Марка Цукерберга о завершении фактчекинга с «содействованием российской дезинформации».

В Европарламенте заявили, что данный факт вызывает у них глубокую обеспокоенность, так как России удастся «упростить компанию по дезинформации по всеми миру». В свете этих событий депутаты призвали Еврокомиссию «строго соблюдать Закон о цифровых услугах», после заявлений названной выше соцсети и X, так эта мера важна в борьбе с «российской дезинформацией».

Кроме того, Европарламент вновь обвинил РФ «в попытках пересмотреть и исказить историю» и призвал наложить запрет на использование на территории ЕС не только нацистской символики, но и «советской коммунистической», а еще символов «агрессии России против Украины».

Ранее сообщалось о том, что вице-спикер парламент Греции Вилиардос назвал резолюцию ЕП призывом к началу третьей мировой войны.

*Владелец соцсетей Facebook и Instagram, запрещены в РФ как экстремистские.