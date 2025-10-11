Пострадали мирные жители: 84 БПЛА ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область
Губернатор Гладков: 84 БПЛА ВСУ за сутки атаковали районы Белгородской области
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об обстановке в регионе за прошедшие сутки: ВСУ атаковали восемь районов, шесть мирных жителей получили травмы различной степени, противник применил 84 БПЛА.
По информации губернатора, противник применял различные виды БПЛА: FPV-дроны и гексакоптер типа «Баба-Яга». Последствиями атаки ВСУ стало повреждение частных домов, автомобилей, заборов, линий электропередач, коммерческого объекта.
По данным главы региона, после атаки БПЛА в больницу доставили двух жителей села Отрадное. В момент удара мужчины находились в автомобиле. Аналогичный инцидент произошел в селе Максимовка: женщине позволили продолжать курс лечения амбулаторно. В селе Мешковое при детонации дрона мужчина получил баротравму.
Губернатор проинформировал, что на территории Белгородской области на атаки БПЛА противника оперативно реагируют подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан».
«Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами!» — написал губернатор.
