Пострадали мирные жители: 84 БПЛА ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил об обстановке в регионе за прошедшие сутки: ВСУ атаковали восемь районов, шесть мирных жителей получили травмы различной степени, противник применил 84 БПЛА.

По информации губернатора, противник применял различные виды БПЛА: FPV-дроны и гексакоптер типа «Баба-Яга». Последствиями атаки ВСУ стало повреждение частных домов, автомобилей, заборов, линий электропередач, коммерческого объекта.

По данным главы региона, после атаки БПЛА в больницу доставили двух жителей села Отрадное. В момент удара мужчины находились в автомобиле. Аналогичный инцидент произошел в селе Максимовка: женщине позволили продолжать курс лечения амбулаторно. В селе Мешковое при детонации дрона мужчина получил баротравму.

Губернатор проинформировал, что на территории Белгородской области на атаки БПЛА противника оперативно реагируют подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан».

«Благодарю всех бойцов за эффективную работу по ликвидации вражеских беспилотников! Победа будет за нами!» — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА для жителей Волгограда организовали ПВР.