Пострадали восемь человек: в мороз -47 градусов спасатели достают из-под льда утонувший автомобиль

Начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов проинформировал о ходе операции по подъему автомобиля, который провалился под лед на реке Лена. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства. Известно, что в машине находится ребенок.

Иннокентий Андросов рассказал, что мужчина, который также считается потерпевшим, выбрался из автомобиля, дошел дло ближайших домов и вызвал спасателей. Его осмотрели медики. Сейчас потерпевший находится с родственниками, в госпитализации необходимости нет.

«В машине было восемь человек», — сообщил Андросов.

Начальник Службы спасения сообщил, что на крыше автомобиля находилось четыре человека. Спасатели сняли их с машины. Вблизи места, где находилась машина, нашли тело мужчины. По предварительным данным, в автомобиле находятся два человека. Спасатели и водолазы предпринимают необходимые меры для подъема автомобиля.

«Сегодня минус 47. Работа продолжается», — рассказал начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов.

Начальник уточнил, что после подъема автомобиля будет предоставлена уточняющая информация. В телеграм-канале регионального МЧС сообщили, что на место происшествия прибыли 20 специалистов экстренных служб. В их распоряжении находится семь единиц техники.

