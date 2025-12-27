Пострадали восемь человек: в мороз -47 градусов спасатели достают из-под льда утонувший автомобиль
Начальник Службы спасения: в Якутии в провалившимся под лед авто было 8 человек
Фото: [t.me/mchsYakutia]
Начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов проинформировал о ходе операции по подъему автомобиля, который провалился под лед на реке Лена. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства. Известно, что в машине находится ребенок.
Иннокентий Андросов рассказал, что мужчина, который также считается потерпевшим, выбрался из автомобиля, дошел дло ближайших домов и вызвал спасателей. Его осмотрели медики. Сейчас потерпевший находится с родственниками, в госпитализации необходимости нет.
«В машине было восемь человек», — сообщил Андросов.
Начальник Службы спасения сообщил, что на крыше автомобиля находилось четыре человека. Спасатели сняли их с машины. Вблизи места, где находилась машина, нашли тело мужчины. По предварительным данным, в автомобиле находятся два человека. Спасатели и водолазы предпринимают необходимые меры для подъема автомобиля.
«Сегодня минус 47. Работа продолжается», — рассказал начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов.
Начальник уточнил, что после подъема автомобиля будет предоставлена уточняющая информация. В телеграм-канале регионального МЧС сообщили, что на место происшествия прибыли 20 специалистов экстренных служб. В их распоряжении находится семь единиц техники.
