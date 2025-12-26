Группа туристов вызвала МЧС после того, как их машина увязла в снегу на Камчатке

На Камчатке произошла опасная ситуация с участием российских туристов, решивших посетить знаменитые вулканы в неподходящих погодных условиях. Как сообщает издание «Кам 24» со ссылкой на главу министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, группа из двух мужчин и одной женщины застряла в снегу по дороге к вулканам.

Инцидент произошёл в ночь на 26 декабря. Туристы на автомобиле предприняли попытку добраться до подножия Козельского и Авачинского вулканов, однако их транспортное средство оказалось заблокировано снежными заносами. Осознав, что самостоятельно выбраться невозможно, группа была вынуждена обратиться за помощью к спасателям. Специалисты МЧС оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия на специальном вездеходе, способном передвигаться по сложному зимнему бездорожью. Всех троих туристов благополучно эвакуировали и доставили до ближайшей остановки общественного транспорта, откуда они смогли самостоятельно добраться до места проживания. Их автомобиль пришлось оставить на заснеженной дороге до улучшения погодных условий. Этот случай в очередной раз напоминает об опасности самостоятельных поездок в отдалённые природные районы Камчатки в зимний период без соответствующей подготовки и снаряжения.