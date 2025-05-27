Вертолеты санавиации в Московской области совершили более 300 вылетов

С начала 2025 года вертолеты санитарной авиации в Подмосковье совершили 335 вылетов, что на 65 больше показателя прошлого года, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация позволяет оказывать медицинскую помощь и доставлять пациента в больницу в максимально короткие сроки», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, сейчас в регионе задействованы три таких вертолета. Их используют для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. В состав авиамедицинских бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. В ведомстве уточнили, что вертолеты могут вылетать даже ночью, поскольку посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.