Пострадавшие 14 августа в ДТП под Тобольском мальчики до сих пор в реанимации

Megatyumen.ru получило данные из департамента здравоохранения региона о состоянии мальчиков, которые попали в реанимацию после ДТП 14 августа под Тобольском. Дети по-прежнему в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении в Областной клинической больнице №2.

ДТП произошло 14 августа на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В автомобиле находилась семья из семерых человек: родители и пять детей. Водитель легкового автомобиля «Инфинити» въехал в большегруз из-за того, что не смог справиться с управлением. Машину разорвало на две части. Мама, папа и трое дочерей погибли моментально.

Удалось выжить двум мальчикам, но медики сразу оценили их состояние как критическое. Одному мальчику три годика, а второму – 11 лет. Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

14 августа на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло еще одно ДТП с летальным исходом. Легковая машина врезалась в большегруз. Погибло двое детей и двое взрослых. Еще троих госпитализировали. В период с 7 по 14 августа на трассах Тюменской области погибло 17 человек.