«Разобрать лично и ответить»: Аксенов ввел выговоры для глав администраций за хамство коммунальщиков

Если глава администрации не выяснит обстоятельства и не добьется решения проблемы, ему объявят выговор, а о принятых мерах нужно будет сообщать отдельно. Аксенов также потребовал устранить причины подобных ситуаций, чтобы они не повторялись.

Напомним, в октябре 2026 года глава Крыма уже критиковал муниципалитеты и министерства за формальный подход к обращениям граждан, заявляя о безразличии и прямом обмане со стороны должностных лиц. Тогда основными темами жалоб назывались работа управляющих организаций, соблюдение расписания транспорта, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, содержание дорог и ремонт кровель.

Ситуация с конкретными случаями игнорирования проблем жителей также приводила к дисциплинарным мерам. В октябре Аксенов потребовал разобраться с критической ситуацией в подвале многоквартирного дома на улице Бела Куна в Симферополе, где из-за отсутствия ремонта скапливались фекалии, а первые этажи покрывались плесенью. Тогда он поручил привлечь к ответственности руководителя управляющей компании, а ответственным заместителю главы администрации и должностным лицам объявить выговоры. В том же месяце глава Крыма раскритиковал керченских чиновников за то, что жильцы дома № 12 по улице Нестерова месяцами не могли добиться нормального напора воды. Аксенов подчеркивал, что чиновникам, накопившим три выговора, грозит увольнение, а информация о взысканиях станет публичной.