«Потрясающее место»: стало известно, чем привлекает внимание туристов поселок под Нижним Тагилом

TagilCity.ru в фоторепортаже рассказал, чем славится поселок Висим. В населенном пункте установлен монумент, посвященный писателю. Этот объект расположен таким образом, что при въезде в поселок туристы знакомятся с памятником. Вблизи можно заметить небольшой дом. В нем рос Мамин-Сибиряк, посвятивший многие строки родному краю. Из дома сделали музей.

«Потрясающее место! Самое удивительное и ценное смогли по крупицам сберечь до наших дней. Здесь умеют и рассказать, и показать. Для тех, кто любит Урал, его историю — к посещению обязательно», — поделилась впечатлениями посетительница музея Татьяна.

По информации издания, вблизи музея расположены памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны. Монументы и раскинувшиеся возле них зоны отдыха благоустроены. При необходимости можно отдохнуть на скамейках возле клумб с цветами. Еще одна достопримечательность — церковь Николая Чудотворца, которая выполнена в традициях русского классицизма. Изначально здание было деревянным. Позже его реконструировали и торжественно провели открытие объекта.

По данным издания, популярностью также пользуется краеведческий музей быта и ремесел. Среди экспонатов встречаются предметы периода 19 века.

«На экскурсии рассказали, какие были дома, как они строились, как люди создавали семьи, рассказали обычаи и традиции русских людей, какими предметами пользовались в старину в быту», — рассказала туристка Арина.

Поселок расположен в живописной местности, где протекает река и находится водохранилище. На горизонте виднеются Уральские горы.

Ранее сообщалось, что школьникам организовали поездку в поселок, где родился известный писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.