Театр-игра «Ку-кушка» одержал победу на конкурсе ПФКИ

Руководитель театра Юлия Пиляй рассказала, что в рамках образовательного проекта «Милые зеленые горы» местных юных жителей познакомили с историей родного края. Так, в Висиме родился известный писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Получив после победы финансирование, руководство организовало для школьников поездку в город. Ребята посетили дом, где рос писатель. Также для школьников провели экскурсию по музею. Ребята в интересной форме узнали о жизни родного края.

«Очень важно, что он (писатель. — Прим. ред.) тоже наш земляк, и теперь дети понимают, что знаменитость выросла буквально рядом с ними», — рассказала редакции TagilCity.ru руководитель театра Юлия Пиляй.

По словам руководителя, финальной частью проекта станет посещение спектакля по рассказу Д. Н. Мамина-Сибиряка «Кормилец». Цель — привить у младшего поколения любовь к родному краю, обратить внимание на связь современного общества с предками, показать важность развития для достижения поставленных целей. «Милые зеленые горы» — проект, ориентированный на повышение уровня культурного и эстетического развития детей. Его участники — ребята в возрасте от 8 до 16 лет, которые живут в поселке Черноисточинск.

Ранее сообщалось, что театр из Ивантеевки представил чеховские комедии в округе Пушкинский.