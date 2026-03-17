Восточный декор для лесных гурманов: в Калининце открылась необычная кормушка для белок

В парке «Дубки», расположенном в поселке Калининец, появился настоящий восточный акцент. Здесь установили кормушку для белок, стилизованную под традиционную китайскую пагоду. Миниатюрная конструкция с изогнутой крышей и восточными мотивами уже стала местной достопримечательностью — ее успели оценить и лесные обитатели, и посетители, сообщил REGIONS.

В администрации парка REGIONS пояснили, что идея заключалась не просто в том, чтобы накормить зверьков, но и создать эстетичный арт-объект, который органично дополнит природный ландшафт. Широкий проем позволяет белкам легко добираться до угощения, а прочная кровля из экологичных материалов защищает припасы от дождя и снега.

Однако биологи предупреждают: красивая «столовая» не принесет пользы без правильного наполнения. Кандидат биологических наук Алексей Субботин подчеркивает, что весной подкормка особенно важна, но меню должно быть тщательно продумано. Кормушку рекомендовано наполнять сырыми семечками подсолнечника, фундуком, грецкими и кедровыми орехами, сушеными яблоками, морковью, нежареными тыквенными семечками.

Как отметил эксперт, самим зверькам, конечно, все равно, в каком стиле выполнена кормушка. Для них важны лишь безопасность и доступность корма. Но для людей такой креативный подход создает особенную атмосферу и учит заботиться о природе с эстетикой.

«Если эта „китайская пагода“ заставит людей задуматься о правильном питании зверьков и привлечет внимание к проблемам живой природы — это замечательно. Экологическое просвещение не менее важно, чем сама кормушка», — заключил Субботин.

