«Поцелуй войны»: Пугачева представит публике песню о Великой Отечественной войне

По данным издания, информация о выходе песни появилась в сообществе «Алла Пугачева. Видеоархив» в сети «ВКонтакте», но вскоре была удалена администратором. В посте разместили просьбу к поклонникам дождаться официального выхода композиции.

По данным СМИ, анонсированная песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которую в 1944 году проводили советские войска. В композиции прославляется слава и героизм военнослужащих. Автором слов выступил поэт Андрей Ордынец, а музыки — Андрей Мисин.

В сообществе ВК не указано, когда состоится официальный релиз. Поклонников призвали следить за анонсами на официальных порталах.

Ранее поэт Цыганов рассказал, что песня о легендарной операции «Поток» в Курской области была написана за 15 минут.