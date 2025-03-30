«Поцелуй войны»: Пугачева представит публике песню о Великой Отечественной войне
Певица Пугачева записала новую песню о Великой Отечественной войне
Фото: [Медиасток.рф]
Народная артистка СССР Алла Пугачева посвятила новую песню «Поцелуй войны» событиям Великой Отечественной войны, сообщил mk.ru.
По данным издания, информация о выходе песни появилась в сообществе «Алла Пугачева. Видеоархив» в сети «ВКонтакте», но вскоре была удалена администратором. В посте разместили просьбу к поклонникам дождаться официального выхода композиции.
По данным СМИ, анонсированная песня посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которую в 1944 году проводили советские войска. В композиции прославляется слава и героизм военнослужащих. Автором слов выступил поэт Андрей Ордынец, а музыки — Андрей Мисин.
В сообществе ВК не указано, когда состоится официальный релиз. Поклонников призвали следить за анонсами на официальных порталах.
Ранее поэт Цыганов рассказал, что песня о легендарной операции «Поток» в Курской области была написана за 15 минут.