Повалил на пол, сорвал регистратор, угрожал электрошокером: суд вынес приговор за нападение на сотрудника ФССП

В Кемерово вынесен приговор местному жителю, который применил насилие в отношении сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и угрожал его здоровью. Как проинформировала пресс-центр судов Кузбасса, инцидент произошел в подъезде дома, где проживает фигурант дела, сообщил VSE42.RU .

Согласно информации из официального источника, пристав явился по адресу для того, чтобы исполнить постановление о принудительном приводе. Сотрудник предъявил мужчине свое служебное удостоверение, однако тот проигнорировал законные требования. Вместо того чтобы подчиниться, кемеровчанин продолжил спускаться по лестнице и предпринял попытку скрыться.

На этом противоправные действия не закончились. Позже мужчина схватил пристава за форменную одежду, повалил его на пол, после чего сорвал с него видеорегистратор. Кроме того, злоумышленник завладел выпавшим у сотрудника электрошокером и направил его в лицо представителю власти.

В пресс-центре уточняют, что пристав был шокирован произошедшим, поскольку воспринял эту угрозу как реальную — применение оружия могло нанести серьёзный вред здоровью. Завершив свои действия, мужчина скрылся с места происшествия.

«В суде он сказал, что не понимал, что перед ним пристав, и свою вину не признал», — сообщил VSE42.RU.

По информации издания, суд вынес обвинительный приговор. Житель Кемерова осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

