«Ударил подростка и нарвался на статью»: в Новокузнецке мужчина поплатился за агрессию во дворе

Дворовая расправа обернулась для кузбассовца уголовным сроком. В Новокузнецке на улице Мичурина мужчина напал на группу подростков, которые мирно играли. Удар кулаком по голове одного из юношей стал поводом для возбуждения дела. Агрессора задержали оперативно. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По данным регионального следственного управления, инцидент произошел в жилой зоне. Никакого конфликта до нападения не было. Взрослый мужчина просто подошел и ударил ребенка. Подростки, по словам очевидцев, не спровоцировали его. Мотивы пока не ясны. Но факт остается фактом: агрессия в отношении несовершеннолетних — это уголовная статья.

Люди вспоминают, что в городе участились случаи нападений на подростков. Полиция призывает не решать вопросы кулаками, а вызывать наряд. Задержанный, вероятно, не ожидал, что его быстрая «воспитательная мера» обернется реальным сроком. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее криминалист назвал два способа остановить нападения подростков на учителей.