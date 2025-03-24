Повар оценил идею ввода ГОСТа на шаурму

Роскачество разрабатывает определенный стандарт для приготовления шаурмы. Эксперт Сурен Абрамян высказал мнение, что важно сначала понять, какая цель данного нововведения. По его мнению, инициатива положительная, но требует ряд уточнений.

«Нужно смотреть на этот ГОСТ, на эти требования. Надо посмотреть, какие там будут требования. Как они собираются это оформить. Состав, развесовка, соотношение продуктов, их доли в готовом блюде. Пока непонятно, как это будет выглядеть», — рассказал повар Абрамян.

Повар рассказал, что существует большое количество рецептов шаурмы. По его мнению, в одном городе в различных заведениях блюдо готовят совершенно по-разному. Дело не только в ингредиентах, но и в толщине лаваша, а также эксклюзивных рецептах соусов. Понять, какой рецепт можно считать традиционным, сложно. Сурен Абрамян считает, что «правильный» рецепт — это турецкий. По его мнению, шаурма считается ближневосточным блюдом.

«Я бы сделал ГОСТ на ряд блюд под общим названием «шаурма». Под разные виды мяса, под разные соусы и т. д. Шаурма с бараниной или говядиной — это одно. Со свининой или птицей — совершенно иное. Для каждого, получается, нужны отдельные нормативы», — высказал мнение повар Абрамян.

Эксперт высказал мнение, что ГОСТ должен принимать специалист, который разбирается в кулинарных тонкостях. По его мнению, желательно вовлечь в работу турок или поваров Кавказа.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сухорукова назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» самый полезный рецепт шаурмы.