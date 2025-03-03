Повар Захарченкова рассказала, как правильно хранить в холодильнике помидоры

Иногда свежие недавно купленные помидоры уже на третий день кажутся вялыми и неаппетитными. Эксперт отметила, что причина заключается в неправильном хранении. Светлана Захарченкова советует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Овощи тогда задыхаются и становятся ватными, теряя свои вкусовые и ароматные качества.

Повар рассказала, что помидоры можно хранить в прохладном углу кухни, если температура в данном месте не превышает 12 градусов. Альтернативный способ — использовать пергаментную бумагу, которая будет впитывать лишнюю влагу и открывать доступ для кислорода.

Эксперт советует также заклеить место крепления плодоножки бумажным скотчем. По ее данным, таким способом активно пользуются сотрудники супермаркетов. Так, внутрь овоща не попадает кислород и бактерии, что позволяет хранится помидору более длительный срок. При возможности помидоры можно поместить в прохладное помещение, куда не попадают солнечные лучи.

Ранее врач Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какое блюдо с помидорами может стать идеальным для ужина.