Избегайте тяжелой пищи: названы топ-3 идеальных блюда на ужин

Правильный ужин должен не перегружать желудок, быстро усваиваться и быть сбалансированным, чтобы обеспечить организм необходимыми макро- и микроэлементами, клетчаткой, а также достаточным количеством белка для восстановительных процессов ночью. Последний прием пищи не должен мешать похудению, если стоит задача сбросить вес. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

По ее словам, на ужин должно приходиться не более 20-25% от суточной нормы калорийности. Его основной частью являются белок и овощи с зеленью. Сухорукова назвала топ-3 идеальных блюда для ужина.

В список здоровых рецептов врач включила греческий салат, сочетающий в себе белки и овощи. Она насыщает, но не вызывает тяжесть в желудке. Для приготовления идеального греческого салата эксперт посоветовала взять сыр фета или брынза (100 граммов), огурец, помидор, лук, болгарский перец и один зубчик чеснока. Необходимо крупно нарезать ингредиенты и сложить в тарелку, а после добавить раздавленный чеснок и заправить оливковым маслом.

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«Пикантную нотку блюду придаст чайная ложка 10% виноградного уксуса», — отметила Сухорукова.

Полезными на ужин будут котлеты из тунца. Для приготовления этого блюда необходимы следующие ингредиенты: консервированный тунец в собственном соку (две банки), два яйца, морковь, лук, приправы и зелень. Морковь нужно натереть, лук порезать, а филе тунца размять вилкой, предварительно слив жидкость из консервов. Яйца необходимо взбить, а после смешать все ингредиенты и добавить в фарш специи. Сухорукова рекомендовала не солить блюдо, так как соли достаточно в консервах. Котлеты готовятся в разогретой духовке в течение 10 минут.

Третьим здоровым ужином врач назвала рагу из курицы с брокколи. Для его приготовления понадобятся: куриная грудка (300 граммов), брокколи (500 граммов), сливки 15-20% (200 мл), лук, соль и приправы. Предварительно необходимо обжарить добела нарезанную кубиками грудку, после добавить к ней лук кольцами и приправы и потушить пару минут. Брокколи бросают в кипящую воду и варят в течение минуты, затем обдают холодной водой. Далее нужно добавить брокколи в сковородку к мясу и луку и залить сливками, а после довести до кипения на слабом огне. Через пару минут необходимо снять блюдо с плиты, заключила Сухорукова.

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