«Поволжскому маньяку» 21 марта огласят приговор

В Верховном суде Татарстана в четверг, 21 марта, огласят приговор 39-летнему Радику Тагирову. Мужчину подозревают в убийстве более 30 пожилых женщин. В СМИ его прозвали «поволжским маньяком». Inkazan восстановил хронологию событий, начиная с 2011 года.

Следствие предполагает, что в период с 2011 по 2012 год мужчина убил 30 россиянок, проживающих в разных городах РФ. Он входил в доверие к одиноким пожилым женщинам, проникал в квартиры и душил. В 2013 году сотрудникам правоохранительных органов удалось впервые создать фоторобот подозреваемого. Следком Татарстана обещал заплатить миллион рублей тому, кто поможет в поисках.

Установить личность подозреваемого удалось случайно. Мама мужчины не виделась с сыном несколько лет. Она обратилась в полицию. Женщине сделали биологическую экспертизу. Анализы показали, что ее родственник причастен к одному из убийств пенсионерок. В базе были его данные, потому что Тагирова уже привлекали ранее за разбой.

«Мужчина вернулся в Дербышки, восстановил связи с друзьями и родными, устроился на работу слесарем. Также у него появилась своя семья — они вместе с супругой прочитали никах и завели ребенка. Однако во время его преступной деятельности мужчина оставил в квартире одной из жертв платок и зажигалку, следователи получили генетический след подозреваемого», — сообщал канал в интернет-мессенджере.

Подозреваемого задержали в 2020 году. Сначала он честно признался в совершенных убийствах, на которые шел с целью повышения финансового благополучия. Позже от слов отказался и заявил о давлении. Экспертиза доказала его вменяемость. Возвращать ущерб потерпевшим мужчина отказался.

«Государственное обвинение запросило пожизненный срок для «поволжского маньяка». Прокуратура также ждет, что суд решит о компенсации морального вреда. В последнем слове Тагиров назвал уголовное дело против себя «изнасилованием здравого смысла», — делится подробностями Inkazan.

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