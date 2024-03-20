Ревнивый волгоградец осужден из-за ложного минирования сауны

Суд приговорил волгоградца к 3,5 годам колонии строгого режима. Все правонарушения он совершил из-за ревности к своей девушке, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

37-летнему мужчине не нравилось, что его возлюбленная работала уборщицей в сауне. Он испытывал чувство ревности. Идти на компромисс девушка отказывалась.

Сначала мужчина решил сообщить о минировании здания сауны, где работала девушка. Сделал это в телефонном режиме. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Бомбы в здании не нашли.

В этот же вечер мужчина пробрался в дом к девушке. Он поджег диван. Огонь быстро распространился по всему дому. Здание сгорело полностью. Сумма ущерба составила 276 тысяч рублей.

Мужчина был уверен, что поджог и ложное сообщение о минировании позволит влюбленным наладить отношения. Ранее волгоградец привлекался к ответственности за поджог, покушение на убийство и угрозы.

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