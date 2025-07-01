«Пожалуйста, не надо!»: в Кемерово на видео попало избиение мужчины

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах избиения мужчины днем на улице в Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

По информации издания, об инциденте стало известно из соцсетей. Очевидец предоставил видео, на котором зафиксирован конфликт. По его словам, мужчина просил о помощи прохожих.

«Пожалуйста, не надо!! Помогите!!» — по словам очевидцев, мужчина просил окружающих о помощи.

Судя по видео, мужчина лежал на газоне, пока ему наносили удары ногой. Вблизи ходили еще горожане. Предположительно, они ждали человека, который бил пострадавшего. Когда мужчина смог подняться, он вышел на дорогу и просил помощи у прохожих и мимо проезжающих водителей. Одна из машин остановилась. Из авто вышла женщина, которая убрала вещи с заднего сидения и позволила ему сесть в салон.

Один из подписчиков предположил, что мужчина, наносящий удары, и пострадавший — люди из одной компании, которые, предположительно, находились под действием запрещенных препаратов или в состоянии алкогольного опьянения. В региональной полиции разбираются в ситуации. В настоящее время детальные комментарии не предоставлены.

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