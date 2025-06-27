Махался и угрожал убийством: отказ продавщиц взбесил пьяного мужчину

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, устроившего пьяный дебош в магазине города Узловая. Об этом сообщают Тульские известия.

По данным следствия, 8 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения потребовал у продавщиц сигареты и алкоголь в долг, а после отказа применил к ним физическое насилие и угрожал убийством.

Инцидент произошел в магазине на улице Гагарина. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на вызов и задержали хулигана. Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину и дал подробные показания, подтверждающие его действия.

По статье 213 УК РФ (Хулиганство) мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Материалы дела уже направили в суд.

Ранее сообщалось, что в кузбасской гостинице пьяный гость избил сотрудницу из-за замечания.