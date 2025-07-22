Пожар и вызов кинологов: ростовчанам не сообщили причину эвакуации из двух поликлиник

По информации издания, утром 22 июля поликлиники начали работу согласно графику. Однако вскоре пациентов попросили в экстренном порядке покинуть все помещения. Люди столпились у зданий медицинских учреждений. Медперсонал сначала не рассказывал, что произошло. Предполагалось, что в одном из зданий зафиксировано возгорание.

По данным издания, одной из женщин удалось поговорить с сотрудником больницы. Ей рассказали, что до 12 часов дня никто из специалистов не будет вести прием. По словам женщины, пациентам рекомендовали обращаться с любыми вопросами к сотрудникам правоохранительных органов.

«Сказали, что ищут кинологов», — поделилась женщина информацией от сотрудников поликлиники.

По информации издания, люди не покинули территорию. Они намерены ждать начала приема. Многие вышли из зданий с медицинскими карточками и направлениями. Редакция направила запрос в ГУ МВД по Ростовской области с просьбой прокомментировать инцидент. На данный момент официальной информации от сотрудников правоохранительных органов не поступало.

Ранее сообщалось, что работники ФСБ и МВД проводят обыски у вице-губернатора Брянской области Симоненко.