Работники ФСБ и МВД проводят обыски у вице-губернатора Брянской области Симоненко

У Николая Симоненко, занимающего пост вице-губернатора Брянской области, правоохранители проводят обыски. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от правоохранительных органов. В следственных действиях, которые ведутся в Брянске, заняты сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел.

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области Симоненко. Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — указали журналистам.

Самому Симоненко еще не присвоен какой-либо процессуальный статус.

Ранее сообщалось, что главу банка «Снежинский» Федора Богданчикова задержали по подозрению в получении взяток и хищении более миллиарда рублей. Его подозревают в организации схемы, через которую из банка ДОМ.РФ могли похитить огромную сумму. Следствие намерено ходатайствовать об аресте банкира. Если его вина подтвердится, ему грозит до 15 лет лишения свободы.