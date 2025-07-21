Пожар на площади 12 кв. м вспыхнул на территории частного двора в Кузбассе

В ночь на 21 июля в Кузбассе сгорела баня, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В ведомстве проинформировали, что по указанному адресу прибыло семь спасателей. Специалистам понадобилось две единицы техники. Сложность работы заключалась в материале здания, в котором зафиксировали возгорание. Деревянная баня быстро воспламенялась. Создавалась угроза распространения огня. Надворная постройка площадью 12 кв. м была потушена за 23 минуты.

По информации ведомства, предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печи. Подобная причина часто приводит к возгоранию. Спасатели призывают граждан следить за состоянием оборудования, соблюдать все правила пользования и меры безопасности. В результате инцидента никто не пострадал. К 3:28 огонь удалось ликвидировать полностью. Пожар произошел в поселке Новостройка Кемеровского округа. Всего за ночь в регионе зафиксировали 10 пожаров.

«В бане обгорело потолочное перекрытие и обрешетка крыши на всей площади, стены внутри и снаружи на всей площади», — прокомментировала пресс-служба министерства корреспонденту «Сибдепо».

Ранее сообщалось, что на Сахалине потушили пожар на самом большом в России угольном конвейере.