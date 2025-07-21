На Сахалине потушили пожар на самом большом в России угольном конвейере

На Сахалине полностью ликвидировали пожар на самом длинном в России магистральном угольном конвейере, принадлежащем Восточной горнорудной компании (ВГК). Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло ранним утром в Углегорском округе — сигнал о пожаре поступил в 08:10 по местному времени. Уже через час огонь удалось локализовать, а к 10:40 полностью потушить.

Уникальный 23-километровый конвейер, соединяющий Солнцевский угольный разрез с терминалом морского порта Шахтерск, еще не был введен в эксплуатацию — его запуск планировался на второе полугодие 2025 года.

По предварительным данным, причиной возгорания 200-метрового участка ленты стала техническая неисправность оборудования.

На место оперативно прибыли 12 спасателей с пятью единицами специальной техники. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС, однако серьезных последствий для инфраструктуры удалось избежать.

Как отметили в ВГК, инцидент не повлияет на график запуска объекта — подготовка к вводу конвейера в эксплуатацию продолжается по плану.

Этот конвейерный комплекс имеет стратегическое значение для региона, позволяя существенно упростить и удешевить транспортировку угля от мест добычи до морского терминала. Сейчас специалисты проводят тщательное расследование причин возгорания и оценку ущерба, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

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