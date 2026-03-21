Пожар в медцентре Москвы: горят утеплитель и деревянная обрешетка, понадобилась эвакуация людей

В двухэтажном здании медцентра на ул. Новослободская в Москве произошел пожар, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, в момент возгорания в здании находились люди. Их успешно эвакуировали. По данным очевидцев, из-под кровли здания медцентра виднелся дым.

В оперативных службах ТАСС подтвердили информацию. По данным агентства, площадь возгорания достигла 40 кв. м. Из здания смогли успешно эвакуироваться четыре человека. На место происшествия прибыли пожарные, которые принимают меры для ликвидации огня.

Собеседник агентства проинформировал, что в здании горят утеплитель и деревянный обрешетник. Причины пожара будут установлены после устранения огня и работы специалистов.

«По предварительной информации, возгорание произошло в медицинском центре по адресу: Новослободская улица, 65с1. Площадь пожара - 40 кв. м», — сказал собеседник агентства ТАСС.

