Пожар в Подмосковье: 55 сотрудников МЧС России тушат склад

В подмосковном городе Электросталь горит склад, расположенный на улице Рабочая, 8А. На место происшествия прибыли 55 сотрудников МЧС, сообщил официальный телеграм-канал ведомства.

По информации ведомства, в распоряжении сотрудников МЧС находится 17 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России защищают соседние строения от огня. В настоящее время другой информации об инциденте сотрудники ведомства не предоставляют. По мере устранения огня могут появляться дополнительные сведения, в частности, находились ли на момент возгорания в здании люди.

По стандартной процедуре, после устранения огня сотрудники начнут разбираться в причинах инцидента. При необходимости будут подключены сотрудники правоохранительных органов. В случае выявления виновных, они будут привлечены к ответственности.

В МЧС России ТАСС сообщили, что к настоящему времени удалось локализовать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. На складе, где произошел пожар, частично обрушилась кровля. Информацию агентство разместило в своем телеграм-канале.

