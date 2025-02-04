Пожарная машина попала в ДТП, возвращаясь с выезда в часть в Нижнем Новгороде

Источник в экстренных службах проинформировал о ДТП в Нижнем Новгороде с участием пожарной машины и ГАЗели, сообщил newsnn.ru.

По данным источника, авария произошла на улице Бурнаковской. Одну полосу движения перекрыли полностью для того, чтобы ликвидировать последствия ДТП. Движение в настоящее время затруднено.

«Все стоит», — пишут очевидцы в Сети.

По данным издания, пробка увеличивается из-за ремонтных работ, которые проводят недалеко от места ДТП. В частности, ремонтники находятся в 150 метрах на правой полосе около выезда на круговое движение.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП участники дорожного движения не пострадали. Известно также, что машину пожарных из боевого расчета пришлось вывести. В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии. Источник NN.RU сообщил, что обе машины получили механические повреждения. Автомобиль МЧС возвращался в пожарную часть с выезда.

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