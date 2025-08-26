ГУРБ Подмосковья: в области завершаются проверки безопасности школ к новому учебному году

В Главном управлении региональной безопасности Московской области рассказали о ходе проверок безопасности школ в рамках подготовки к учебному году.

В состав проверочной комиссии вошли представители администраций округов, руководители образовательных учреждений, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и Роспотребнадзора.

В ходе проверок особое внимание уделяют работоспособности систем оповещения, средств контроля и управления доступом на объект, видеонаблюдению. Сотрудников охраны проверяют на знание действий в случае ЧС, в том числе террористического характера.

Торжественные мероприятия в честь начала учебного года в регионе пройдут в 2 тыс. учреждений. В них примут участие около 700 тыс. человек. Для обеспечения безопасности граждан на них будут дежурить полицейские, росгвардейцы и народные дружинники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил подготовку к учебному году вместе с правительством региона и главами округов.