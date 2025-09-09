Пожилая россиянка хотела заработать на инвестициях и перевела мошеннику 850 тыс. руб.

В Самаре 67-летняя жительница стала жертвой мошенников, сообщил sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

По информации издания, пожилая женщина добровольно вступила в телеграм-канал. Он попался ей в перечне предложенных при поиске. Она хотела разобраться в способах инвестирования. Вскоре женщине пришло на почту письмо от человека, который представился сотрудником известной инвестиционной компании. Он написал, что готов помочь начинающему инвестору и может ответить на все вопросы.

По данным издания, неизвестный гражданин рассказал о выгодных способах заработка на акциях российских проектов. Однако он предупредил, что изначально необходимо вложить собственные средства. Женщина оформила в банке кредит на сумму 850 тыс. руб. Она перевела средства человеку, обещающему ей прибыль. После транзакции он перестал выходить на связь. Горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан к бдительности: не стоит вступать в контакт с неизвестными лицами, переводить им деньги, сообщать коды из СМС и предоставлять персональную информацию.

Ранее Песков пожаловался, что ему много лет постоянно звонят мошенники.